Şanlıurfa'da Gaz Patlaması: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şanlıurfa'da Gaz Patlaması: 3 Ölü, 4 Yaralı

10.01.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

1) ŞANLIURFA'DA GAZ SIKIŞMASI SONUCU PATLAMA VE YANGIN: 3 ÖLÜ, 4 YARALI

ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde mutfaktaki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın sonucu Suriye uyruklu Zeynep Şeyho ve torunları Elif Şeyho (11) ve bebek Arif Şeyho öldü, Berfin (11), Muhammed (10), Veyso (10) ve Ramazan Şeyho (36) ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yavuz Sultan Mahallesi'nde yaşandı. Suriyeli aile evde yemek yapıldığı sırada mutfakta gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından de evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde Zeynep Şeyho ve torunları Elif Şeyho ve bebek Arif Şeyho'nun öldüğünü belirledi. Yaralanan Berfin, Muhammed, Veyso ve Ramazan Şeyho ise ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. 3'ü çocuk 4 yaralanın tedavileri ise hastanede devam ediyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Gaz Patlaması: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye meclisinde gergin toplantı İki kez ara verildi Belediye meclisinde gergin toplantı! İki kez ara verildi
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray’da ağırlayacak Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray'da ağırlayacak
Tedesco, Okan Buruk’a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Trump: İran’da insanlar öldürülürse müdahale ederiz Trump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

21:51
Trump’tan bir tehdit daha: İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın, müdahaleye hazırız
Trump'tan bir tehdit daha: İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın, müdahaleye hazırız
21:33
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı İşte yanıtı
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı
20:58
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
20:45
Galatasaray’ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
20:36
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
20:16
Şanlıurfa’daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 22:03:26. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Gaz Patlaması: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.