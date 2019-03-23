Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

37 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hacı Yusuf Karakurt yönetimindeki 02 AAH 666 plakalı otomobil ile Kadir Tekcan idaresindeki 34 LE 8399 plakalı otomobil, Siverek– Adıyaman kara yolunun 40. kilometresi Nissibi Köprüsü girişinde çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Hediye, Ömer Faruk, Ayni Karakurt ile Orhan Bıçak ve Bahar Tekdal yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Kahta Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:24 Kaynak: AA

Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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