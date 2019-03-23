Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Hacı Yusuf Karakurt
yönetimindeki 02 AAH 666 plakalı otomobil ile Kadir Tekcan idaresindeki 34 LE 8399 plakalı otomobil, Siverek– Adıyaman
kara yolunun 40. kilometresi Nissibi Köprüsü
girişinde çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Hediye, Ömer Faruk, Ayni Karakurt ile Orhan Bıçak ve Bahar Tekdal yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Kahta
Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.