Şanlıurfa'da inşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:22 Kaynak: İHA
'nın Eyyübiye
ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Kent Mahallesi'nde meydana geldi. İnşa edilen bir binanın dış sıvanın yapımı sırasında tahta iskele çöktü.
Yaklaşık 6 metre yükseklikten yere düşen 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA
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