Şanlıurfa\'da İş Yerinde Yangın

Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi Şani Efendi Caddesi üzerindeki bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre elektrik kontağından dolayı iş yerinde yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekipleri haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. - ŞANLIURFA