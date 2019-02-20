Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İsot Toplayan Oyuncak Bebekler Yapılıyor

Şanlıurfa'da İsot Toplayan Oyuncak Bebekler Yapılıyor

1 saat önce

Eyübiye Halk Eğitim Merkezi'nin bünyesinde kursiyerler tarafından yapılan el sanatı olan tarlada isot toplayan yerel kıyafetli oyuncak bebekler ilgi odağı oluyor.

Şanlıurfa'da İsot Toplayan Oyuncak Bebekler Yapılıyor, System.String[]
Eyübiye Halk Eğitim Merkezi'nin bünyesinde kursiyerler tarafından yapılan el sanatı olan tarlada isot toplayan yerel kıyafetli oyuncak bebekler ilgi odağı oluyor.

Balıklıgöl Platosunda küçük bir işletmede Şanlıurfa'yı temsil eden yöreye özgü ürünler, kursiyerler tarafından el sanatına işlenerek tanıtılıyor. Şanlıurfa yöresine ait yerel kıyafetler, isot ve pamuk toplayan oyuncak bebekler yapılarak tanıtımı sağlanıyor. Kursiyerlerin yaptığı Şanlıurfa'ya özgü el sanatları vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"Amacımız Şanlıurfa'yı temsil eden ürünleri tanıtmak"

Şanlıurfa yöresini temsil eden ürünlerin el sanatları yaptıklarını belirten kursiyer Nazmiye Yavuz, " Eyyübiye Halk Eğitim Merkezinde el sanatları hocasıyım. Yakılaşık olarak 8 aydır burada kurs veriyorum. Biz hem kurs veriyoruz hem de öğrencilerimizin yaptıkları el sanatları ürünlerinin satışını yapıyoruz. Biz burada Şanlıurfa yöresine özgü el sanatları yapıyoruz. Burada Şanlıurfa'yı temsil eden isotu el sanatıyla yaparak tanıtımını yapmak. El sanatlar olarak isot, patlıcan, oyuncak bebek ve Urfa yöresine özgü olan her şeyin el sanatını yapmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa özgü olan yerel kıyafetleri biz bebeklere giydiriyoruz. Suruç, Siverek, Akçakale, Viranşehir ve diğer yerleri temsil eden kadınlara özgü olan kıyafetleri oyuncak bebeklere giydiriyoruz. Biber toplayan, pamuk toplayan gibi bebeklerde yapıyoruz. Yaptığımız el sanatı olan isotlar, işlemesiyle, ipiyle yaklaşık yarım saate bitiyor. Yaptığımız Urfa'ya yönelik el sanatlar ürünlere göre değişiyor. Bez bebeklere 30 TL, isotlar 5 TL, patlıcanlar 7 TL gibi satışlar yapıyoruz. Biberlerin pazarlarda 8-10 TL iken bizim yaptığımız göz nuru el emeği isotlar 5 TL'dir" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:14 Kaynak: İHA

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