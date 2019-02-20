Şanlıurfa'da İsot Toplayan Oyuncak Bebekler Yapılıyor

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Anne ve Kızını Öldüren Katil 6 Yıl Sonra Yakalandı

Motosikletli Sapık, Cezaevinden Çıktıktan 1 Hafta Sonra 10 Kadını Taciz Etti

Şanlıurfa Cezaevinden Çıktı 10 Kadını Taciz Etti

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