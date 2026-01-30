Şanlıurfa'da jandarma tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Viranşehir ilçesinde çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi, 48 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde, 9 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara, 20 litre gümrük kaçağı alkol, 218 kilogram gümrük kaçağı çay, 17 gümrük kaçağı cep telefonu, 32 adet gümrük kaçağı eşya ile 7 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Olaylarla ilgili 48 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu - Son Dakika
