İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçe girişinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan TIR'ı durdurdu. Eğitimli köpekler eşliğinde yapılan aramada gümrük kaçağı 100 cep telefonu, 8 kilo çay ve 230 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigara ve cep telefonlarına el koyan jandarma TIR sürücüsü B.G.?yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı. ( DHA )

ŞANLIURFA'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan TIR'ın gizli bölmelerinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen çeşitli markalarda 100 cep telefonu, 8 kilo çay ve 230 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Viranşehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 1 GÖZALTI - Son Dakika

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