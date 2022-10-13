ŞANLIURFA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 1 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 1 GÖZALTI

13.10.2022 13:29

ŞANLIURFA'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan TIR'ın gizli bölmelerinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen çeşitli markalarda 100 cep telefonu, 8 kilo çay ve 230 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan TIR'ın gizli bölmelerinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen çeşitli markalarda 100 cep telefonu, 8 kilo çay ve 230 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçe girişinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan TIR'ı durdurdu. Eğitimli köpekler eşliğinde yapılan aramada gümrük kaçağı 100 cep telefonu, 8 kilo çay ve 230 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigara ve cep telefonlarına el koyan jandarma TIR sürücüsü B.G.?yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı. (DHA)

YORUMLAR
500
Jandarma şüphe üzerine durdurduğu araçta eroin ele geçirdi Jandarma şüphe üzerine durdurduğu araçta eroin ele geçirdi Son dakika haber! Şehit Uzman Çavuş Han, memleketi Van'da toprağa verildi (2) Son dakika haber! Şehit Uzman Çavuş Han, memleketi Van'da toprağa verildi (2) Uyuşturucu taciri uzun süredir saklandığı evde JASAT timlerine yakalandı Uyuşturucu taciri uzun süredir saklandığı evde JASAT timlerine yakalandı
Kaynak: DHA

Viranşehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 1 GÖZALTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:17 Kürsüde çekiçle telefon kıran CHP'li vekile TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir
14:02 Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu değerlendirmesi: Dünyada farklı bir ses getirecek
13:48 Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek
13:36 AB Özel Temsilcisi Borrell'den 'nükleer' gözdağı: Rus ordusu yok olur
13:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
13:01 Usta oyuncu Nilgün Belgün yıllar sonra anlattı: Babamın yaptıkları Metin Akpınar'ı kızdırdı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:41 Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakola giderek 4. imzasını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 14:25:14. #1.11#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 1 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement