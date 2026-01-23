Şanlıurfa'da Kar Yağışı Manzaraları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şanlıurfa'da Kar Yağışı Manzaraları

Şanlıurfa\'da Kar Yağışı Manzaraları
23.01.2026 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da etkili kar yağışı, ulaşımda aksamalar ve çatı çökmelerine yol açtı. Balıklıgöl beyaz örtüyle kaplandı.

ŞANLIURFA'da iki gündür etkili olan kar yağışı kentte kartpostallık görüntüler oluştururken, ulaşımda aksamalar ve çatı çökmelerine de neden oldu. Öte yandan tarihi Balıklıgöl, Urfa Kalesi ve Kızılkoyun Mağaraları karla kaplandı. Ortaya çıkan manzara dronla havadan görüntülendi.

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı, kentin simgesi olan Balıklıgöl çevresinde eşsiz görüntüler oluşturdu. Kar yağışını fırsat bilen çok sayıda vatandaş, Balıklıgöl'e akın ederek fotoğraf çektirdi. Balıklıgöl'ün yanı sıra Urfa Kalesi ve Kızılkoyun Mağaraları da karla kaplandı. Ortaya çıkan manzara dronla havadan görüntülendi. Kar yağışı, kent genelinde bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kent meydanında bulunan sanat sokağının ahşap ve plastikten yapılan çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökmenin ardından belediye ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak enkaz kaldırma çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde bazı ağaçlar da devrildi.

İl merkezi ve ilçelerde iki gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları ve ana arterleri açmak için seferber oldu. Şanlıurfa Valiliği, şehirler arası yollar ile çevre yollarının TIR ve benzeri ağır vasıtaların geçişine kapatıldığını duyurdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise yol açma ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra şehir içi ulaşımın gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Yetkililer, sürücülerden mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi.

BİRECİKTE HEYELAN

Kar yağışının ardından Birecik İlçesi'ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, bir evin üzerine heyelan sonucu çamur aktı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, tepenin eteğinde bulunan evin çatısına toprak kaymasıyla birlikte çamurun hızla aktığı, ardından evin çevresine yayıldığı görüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kar Yağışı Manzaraları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Gece yarısı korkutan yangın Çok sayıda işyeri zarar gördü Gece yarısı korkutan yangın! Çok sayıda işyeri zarar gördü
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getirdi Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getirdi
TBMM’den geçti En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu TBMM'den geçti! En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

21:44
İmzayı attı İşte Noa Lang’ın Galatasaray’a maliyeti
İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
20:48
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 22:21:11. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kar Yağışı Manzaraları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.