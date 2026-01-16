Şanlıurfa'da Kayıp Sürücü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şanlıurfa'da Kayıp Sürücü Bulundu

Şanlıurfa\'da Kayıp Sürücü Bulundu
16.01.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halil Gündüz'ün cenazesi 18 gün sonra Suriye'de bulundu, Harran'da toprağa verildi.

ŞANLIURFA'da otomobili ile su tahliye kanalına düşen ve 18 gün sonra cesedi Suriye'de bulunan sürücü Halil Gündüz'ün cenazesi, Harran'da toprağa verildi.

Harran merkezde yatılı lisede öğrenim gören Ömer Gündüz (18), kardeşi Mustafa Gündüz (14) ile kuzenleri Ali (14) ve Ömer Gündüz (14), hafta sonu tatili için ailelerinin yaşadığı Buğdaytepe Mahallesi'ne geldi. Halil Gündüz, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü oğulları Ömer ve Mustafa ile 2 yeğenini okula götürmek üzere 06 TM 983 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Yolculuk sırasında kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini öğrenen aile, geri dönmek istedi. Ancak kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında su tahliye kanalına devrildi.

143 KİŞİLİK EKİP ARADI

Kazada Ömer Gündüz (18) kendi imkanlarıyla kurtulurken, bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren çalışması sonucu Mustafa, Ali ve Ömer Gündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Sürücü Halil Gündüz ise bulunamadı. Kayıp sürücünün bulunması için aralarında dalgıç polisler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin de bulunduğu toplam 143 kişilik ekip, kanalda ve çevresinde yaklaşık 80 kilometrelik alanda arama yaptı. Çalışmalar, suyun akış yönü dikkate alınarak Suriye'nin Tel Abyad kenti yönünde de sürdürüldü.

SURİYE'DE BULUNDU

Çalışmalar sürerken; Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Hamam Türkmen kasabası yakınlarından geçen su kanalında erkek cesedi görenler, durumu yetkililere bildirdi. İncelemede; cesedin Halil Gündüz'e ait olabileceği değerlendirildi. Ceset, bölgeye sevk edilen Türk görevlilerine teslim edilerek Türkiye'ye getirildi. Cansız beden teşhis için Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Teşhis sonrası cesedin, Halil Gündüz'e ait olduğu belirlendi. Halil Gündüz, bugün Şeyh Hayati Harrani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Hayati Harrani aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Olaylar, Harran, Suriye, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kayıp Sürücü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

16:35
Fenerbahçe’den tarihi karar Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
Fenerbahçe'den tarihi karar! Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 16:38:30. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kayıp Sürücü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.