Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

07.12.2025 15:39
Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve ağabeyi kaldırıldıkları hastanede öldü.

ŞANLIURFA'da otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet İkiyıldız (17) ile ağabeyi Memduh İkiyıldız (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Günbalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Numan Ç.'nin kullandığı 34 RG 9473 plakalı otomobil ile Mehmet İkiyıldız'ın kullandığı 63 AUZ 685 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü Mehmet ve yanındaki ağabeyi Memduh İkiyıldız ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 2 kardeş doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü Numan Ç. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Şanlıurfa, Otomobil, Güncel, Olay, Son Dakika

