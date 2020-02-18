Şanlıurfa'da otomobil çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobil çarptığı yaya yaşamını yitirdi

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, kazanın görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Şanlıurfa'da otomobil çarptığı yaya yaşamını yitirdi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, kazanın görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, Harran-Şanlıurfa kara yolunun Diriliş Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Kılıç'a (15) bir sürücü otomobille çarparak kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Kılıç'ı müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazaya karışıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ömer Kılıç, Şanlıurfa, Harran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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