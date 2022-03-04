Şanlıurfa'da polisten kaçmaya çalışan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta iki hırsızlık şüphelisiyle çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Karaköprü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtakiler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçta yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Araçtaki iki hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.