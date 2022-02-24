Şanlıurfa'da "Şehitlik Gazilik Onuru" konferansı düzenlendi - Son Dakika

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Şehitlik ve Gazilik Onuru" konulu konferans düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genç nesillerin şehitlik ve gaziliğin kutsallığını, onurunu ve önemini anlamalarına katkı sağlamak amacıyla öğrencilere yönelik olarak "Şehitlik ve Gazilik Onuru" konulu konferansı gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Haliliye Fevzi Çakmak Ortaokulunda düzenlenen konferansta öğrencilere, şehitlik ve gazilik kavramlarına ilişkin bilgiler verdi.

15 Temmuz Gazisi Ramazan Nerede ise 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlattı.

Konferansın ardından Okul Müdürü Mehmet Akbaş Başkan Yavuz'a ve 15 Temmuz Gazisi Ramazan Nerede'ye plaket taktim etti.