Şanlıurfa\'da Silah Denetimi: 4 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ve Eyyübiye ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 7 adet silah ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Siverek ve Eyyübiye ilçelerinde ruhsatsız silah denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile 36 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahıs karakola götürülürken olaylarla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA