Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı

08.04.2026 23:10
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alınan eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİ MASAK BAŞKANI ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Ramazan Başak hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başak, işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine götürüldü.

Başak, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Başak'ın "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
23:03
’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
