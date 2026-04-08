Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak adli kontrolle serbest bırakıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Ramazan Başak hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başak, işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine götürüldü.
Başak, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Başak'ın "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?