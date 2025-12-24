Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
