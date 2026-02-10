Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6 Şubat'ta Haliliye ilçesi kırsalında A.G'ye ait eve silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan araştırmalarda, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 zanlı adreslerinde gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 2 Gözaltı - Son Dakika
