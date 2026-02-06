Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Şubat 2026'da Haliliye ilçesinde M.D'ye ait eve silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan araştırmalarda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 zanlı, saklandığı adreste gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda av tüfeği ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: İki Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?