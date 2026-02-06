Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: İki Gözaltı - Son Dakika
Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: İki Gözaltı

06.02.2026 18:31
Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli gözaltına alındı, av tüfeği ele geçirildi.

Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Şubat 2026'da Haliliye ilçesinde M.D'ye ait eve silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan araştırmalarda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 zanlı, saklandığı adreste gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

