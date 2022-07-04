Son dakika: Sokak ortasında silahlı kavga kamerada - Son Dakika
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Son dakika: Sokak ortasında silahlı kavga kamerada

04.07.2022 16:36

Son dakika 3. sayfa haberi... Sokak ortasında silahlı kavga kameradaŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

Sokak ortasında silahlı kavga kamerada

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Camirkebir Mahallesinde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin ferleri arasında öğle saatlerinde bir iş yerinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermi, 64 yaşındaki Emin İ.'ye isabet etti. Yaralı, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sokağa taşan kavga, saniye saniye kameralara yansıdı. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek silahı ateşleyen zanlıyı belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Sokak ortasında silahlı kavga kamerada - Son Dakika

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