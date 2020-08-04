Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 160 sikke, 14 yüzük ve 60 adet tarihi obje ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin tarihi eserleri satacağı adrese operasyon düzenledi. Jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada Roma dönemine ait 160 sikke, 14 yüzük ve 60 adet tarihi obje ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.