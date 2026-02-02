Şanlıurfa'da Tefeci Çeteye Büyük Darbe - Son Dakika
Şanlıurfa'da Tefeci Çeteye Büyük Darbe

02.02.2026 08:59
İçişleri Bakanı, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 37 şüpheliden 23'ünün tutuklandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da tefeci organize suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüphelinin yakalandığını, 23'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; yüksek faizle borç verip teminat olarak çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayanlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 45 adreste, 545 personel ile gerçekleştirilen İHA destekli operasyonda 37 şüpheli yakalandı. Banka hesaplarında 4,2 milyar TL hesap hareketi bulunan şüphelilere ait yaklaşık 804 milyon TL değerinde 20 taşınmaz, 55 araç ve 1145 banka hesabına el konuldu. Ayrıca; 12 şirkete kayyım atandı. Şüphelilerden 23'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: DHA

