Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karaköprü İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-YPG/YDG-H'ye yardım ettiği belirlenen S.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Karaköprü ilçesinde saklandığı belirlenen S.M, ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.