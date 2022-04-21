Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

21.04.2022 13:12
Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karaköprü İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-YPG/YDG-H'ye yardım ettiği belirlenen S.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Karaköprü ilçesinde saklandığı belirlenen S.M, ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

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İl Jandarma Komutanlığı, Karaköprü, Şanlıurfa, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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