ŞANLIURFA - Toprağa gömülü 1250 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, bir evin bahçesine gömülü 1250 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kırsaldaki bir eve operasyon düzenledi.

Ev ve çevresinde dedektör köpek yardımıyla arama yapan jandarma ekipleri, bahçedeki bir ağacın altına gömülmüş 1250 uyuşturucu hap tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.