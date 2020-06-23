Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesinde yaşandı. Adnan Y.'nin kullandığı 63 TC 392 plakalı otomobil, Ramazan G.'nin kullandığı 46 VH 888 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı . Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA