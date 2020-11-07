Şanlıurfa'da yağışlı hava yerini güneşe yerini bıraktı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yağışlı hava yerini güneşe yerini bıraktı
07.11.2020 11:21
Şanlıurfa'da son günlerde yağışlı ve soğuk geçen hava yerini güneşli ve sıcağa bıraktı.
Şanlıurfa'da son günlerde yağışlı ve soğuk geçen hava yerini güneşli ve sıcağa bıraktı.
Şanlıurfa'da son günlerde yağışlı ve soğuk geçen hava yerini güneş ve sıcağa bıraktı. Sıcaklığın 20 dereceye kadar yükseldiği kentte vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilerek tarihi ve turistik mekanları gezdi. Aileleriyle güzel vakit geçiren yerli ve yabancı turistler, tarihi Balıklıgöl'de hatıra fotoğraflarıyla da anı ölümsüzleştirdi. Hava sıcaklığının 20 derecelerde seyretmesi beklenen Şanlıurfa'da güz turizmi sezonunun bereketli geçmesi bekleniyor. - ŞANLIURFA
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