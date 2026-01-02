Şanlıurfa’da Yoğun Kar Mücadelesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 1412 personel ve 298 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gülpınar, kent genelinde yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, son 58 yılın en yoğun kar yağışını yaşadıklarını dile getirdi.

Kentte bazı iş yerlerinin çatılarının yoğun kar yağışı nedeniyle çöktüğünü, yağıştan minimum etkilenmek için bütün imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Gülpınar, çalışmaları kendisinin de sahada takip ettiğini anlattı.

Gülpınar, afet gibi bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ve kesintisiz 104 saat çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Şu ana kadar yaklaşık 3 bin 620 ton tuz kullandık. Görev alan belediye personeli sayımız 1412, çalışan araç ve iş makinesi sayımız 298 ve kat edilen toplam mesafe 48 bin 945 kilometre. Türkiye'nin etrafını dört defa turlayacak kadar bizim arkadaşlarımız 24 saat içinde bu güzergahları gezdiler ve yolun açılması için mücadele ettiler. Sadece bu rakam bile mücadelenin ne kadar yoğun ve büyük olduğunu anlatmaya sanırım yeterlidir. Yolda kalan 1050 vatandaşımıza kumanya dağıttık. Alo 153 ihbar hattımız bu arada hiç durmadan çalıştı. Tam 22 bin 621 telefon geldi. Bu sabah itibarıyla tam 2 bin 431 kilometre köy yolu açtık."