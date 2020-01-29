Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu ve Umut Kervanı Vakfı öncülüğünde sivil toplum örgütlerince temin edilen ve içerisinde battaniye ile un, yağ, helva, zeytin, peynir, patates ve soğan bulunan yardım malzemelerini taşıyan tırların gönderilmesi öncesi Yenice Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkan Yardımcısı Mehmet Adil Saraç, Suriye'nin birçok bölgesinde insani dramın devam ettiğini belirterek, "Suriye'de ezilen, ölen, kanla, gözyaşıyla, yetimle, öksüzle imtihan olan bir millete şahit oluyoruz. Bu nedenle bu memlekete insani yardımda bulunmak ve el uzatmak bizim en büyük amacımız olmalıdır. Bu konuda Şanlıurfa ve Türkiye, muhacir kardeşlerimize karşı ensarlık görevini yerine getirmiş ve halen devam etmektedir. Bugün de Umut Kervanı Vakfı'nın öncülüğünde toplanan 3 tır insani yardımı İdlib kırsalına gönderiyoruz. Yardımlarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Umut Kervanı Vakfı Bölge Koordinatörü Seyfettin Gündüz de zalimlerin, mazlumlara zulümlerinin devam ettiğini ifade ederek, "Bizler İslami ve insani görevimiz olarak mazlumlara ve mağdurlara yardım elini uzatıyoruz. Bizler mazlum halka sahip çıkma vazifemizi her zaman yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün de topladığımız yardımları İdlib'teki mazlumlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Yardımlarda emeği geçenlere çok teşekküre ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardım tırları İdlib'e uğurlandı.

Şanlıurfa, Suriye, İdlib, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:30 Kaynak: AA
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