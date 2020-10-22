Şanlıurfa'dan kısa kısa - Son Dakika

Şanlıurfa'dan kısa kısa

22.10.2020 11:31
Şanlıurfa'dan kısa kısa, System.String[]

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakale İçme Suyu Projesi'nin ihalesi yapıldı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçakale İçme Suyu Projesi'nin ihalesi yapıldı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, içme suyu projesinin ihalesinin yapılarak yüklenici firmanın belirlendiğini söyledi.

Önemli projelere imza attıklarını belirten Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz günden beri çok büyük gayret, aşk ve şevkle bu içme suyu sorunun halledilmesi için çalıştık. Şanlıurfa'dan içme suyunun getirilmesi noktasında çok büyük gayretlerimiz oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürümüz Muhammed Sait Ünlüoğlu'nun gayreti ile bana göre GAP'tan sonra en büyük proje. Akçakale ile Harran'ın ve iki ilçenin bütün köylerinin içme sularının Şanlıurfa'dan temin edilip buraya getirilmesi noktasında ihale sonuçlanmış, müteahhit belli olmuştur. Akçakale ve Harran'a 100 yıl yetecek su temin edilmiştir. Merkezle beraber bütün köylerin asbestli boruları ve pis suları tarihe karışacak. Pırıl pırıl, çok mükemmel bir su insanlarımızın hizmetinde olacak."

Viranşehir Belediyesinin çalışmaları

Viranşehir Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Emiroğlu Mahallesi'nde devam eden alt ve üstyapı çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekinci, ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, vatandaşın talebi doğrultusunda hizmetin aksamasına mahal vermeyecek şekilde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

İlçeyi şantiyeye çevirdiklerini belirten Ekinci, "Gerek merkez, gerekse kırsal mahallelerde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Gelen talepler ve projelerimiz kapsamında hizmet veriyoruz. Kış mevsimi kendisini tam hissettirmeden halkımıza rahat yaşama alanı oluşturmak niyetindeyim. Ekip olarak bunun bilinci ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'dan kısa kısa - Son Dakika

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