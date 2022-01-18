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Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kar yağışı etkili oluyor

18.01.2022 15:50

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gaziantep'te kar yağışı öğle saatlerinde başladı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde çalışmalarını sürdürürken bazı vatandaşlar kardan etkilenmemek için otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Gaziantep Kalesi ve çevresindeki esnaf dükkanının önünde biriken karı temizledi.

Çocuk oyun oynayarak karın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar karda fotoğraf çektirdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa kent merkezinde ve bazı ilçelerinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi, 120 araç ve 220 personelini hem şehir merkezinde hem de ilçelerde karla mücadele için hazır olarak bekletiyor.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için nöbet tutuyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücülerin sorun yaşamaması için ekiplerce karla mücadele çalışması başlatıldı.

Kar yağışı özellikle merkez Onikişubat ile Dulkadiroğlu ilçelerinin yüksek kesimleri ile Türkoğlu ilçe merkezinde etkili oluyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaklaşık 250 kişilik ekip ve 100 araçla yerleşim yerleri, ana yol ve sokaklarda küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarıyla karla kaplanan yolları açık tutuyor.

Öte yandan, çocuklar kar topu oynayıp kardan adam yaparak yağışın keyfini çıkarıyor.

Malatya

Kent merkezinde kar yağışı etkisini göstermeye başlarken bazı vatandaşlar korunmak amacıyla otobüs duraklarına sığındı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ise karla mücadele ekiplerini hazır hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın başkanlığında karla mücadele çalışmalarıyla ilgili toplantıları yaptıklarını bildirdi.

Noğay, 13 ilçe, 718 mahalle ve binin üzerinde mezrada teyakkuz halinde olduklarını, " Yaklaşık 500 noktada arkadaşlarımız her türlü hazırlığı yaptılar, teyakkuz halindeler. Vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin ve hastalarımızın hayatlarında herhangi bir sıkıntı olmaması için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli tedbirleri aldık. Meteoroloji, ilimiz için turuncu uyarıda bulundu. Turuncu uyarıdan dolayı aldığımız tedbirlere ek tedbirler ekledik. Şu anda sahada yaklaşık 400 adet aracımız ve 850 personelle teyakkuz halindeyiz. 10 bin tonun üzerinde tuzumuz var." ifadelerini kullandı.

Kilis

Yüksek kesimleri karlar altında kalan kentte, karla mücadele ekipleri kentte kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için hazır bekliyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Şıh Mehmet Yalçın, 3 greyder ve 2 kepçe ile Polateli ve Musabeyli ilçelerinde hazır beklediklerini belirtti.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artıracağı öngörülüyor.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

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Kaynak: AA

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