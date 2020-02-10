Şanlıurfa kırsal mahallelerde çocuklara ücretsiz saç bakımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa kırsal mahallelerde çocuklara ücretsiz saç bakımı - Son Dakika

Şanlıurfa kırsal mahallelerde çocuklara ücretsiz saç bakımı

12 dakika önce

Kırsal mahallelerde çocuklara ücretsiz saç bakımıSİVEREK Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Biriminde açılan kuaförlük kursunda eğitim gören kursiyerler ve usta öğreticiler ilçedeki kırsal mahallelerdeki öğrencilere ücretsiz saç bakımı yaptı.

Kırsal mahallelerde çocuklara ücretsiz saç bakımı

SİVEREK Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Biriminde açılan kuaförlük kursunda eğitim gören kursiyerler ve usta öğreticiler ilçedeki kırsal mahallelerdeki öğrencilere ücretsiz saç bakımı yaptı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Demirci İlk ve Ortaokulu'na giden kursiyer ve usta öğreticiler eğitim gören kız ve erkek öğrencilere ücretsiz saç bakımı yaptı gitti. Öğrencilerle yakından ilgilenen kursiyerler ve usta öğreticiler, yaklaşık 100 öğrencinin saç bakımı ve kesimi yaptı. Daha önce hiç kuaföre gitmemiş öğrencilerin mutluluğu, saç bakımı sonrası yüzlerine yansıdı. Öğrenciler etkinlik sonrası servislerle ilçe merkezine gelerek Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'nı ziyaret edip teşekkür etti.

Şanlıurfa kırsal mahallelerde çocuklara ücretsiz saç bakımı

Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:14 Kaynak: DHA
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