Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu'nun ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu'nun ailesine şehadet haberi verildi

16.08.2022 15:42
Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu'nun ailesine şehadet haberi verildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun Kilis'teki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun Kilis'teki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Cirnooğlu'nun Ekrem Çetin Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Vali Yardımcısı Eşref Akça, Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kılınç, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık ve askeri yetkililerce haber paylaşıldı.

Şehidin aile bireylerini yetkililer ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehit Cirnooğlu'nun babaevine Türk bayrağı asıldı, mahalleye taziye çadırı kuruldu.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin, dün izinden döndüğü öğrenildi.

Şehidin naaşının yarın öğle namazına müteakip Hacı Faruk Ömer Kayabaş Camisi'nde son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Hudut Karakolu, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu'nun ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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