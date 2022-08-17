Şehit uzman çavuş, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit uzman çavuş, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

17.08.2022 13:49
Şehit uzman çavuş, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu'na PKK/YPG terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun (29) cenazesi, memleketi Kilis'te toprağa verildi.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu'na PKK/ YPG terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun (29) cenazesi, memleketi Kilis'te toprağa verildi.

Şehit Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu için Hacı Faruk Kayabaş Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, kurum müdürleri ile şehidin eşi Fidan Cirnooğlu, annesi Fatma Cirnooğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Evli ve 2 yaşında kız çocuğu babası olan Uğurcan Cirnooğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan ailesi, gözyaşı döktü. Törende şehidin annesi ve eşi, güçlükle ayakta durabildi. Yıllık izinde olup Çiçekalan Hudut Karakolu'ndaki görevine başladığı gün şehit olan Cirnooğlu'nun cenazesi, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in kıldırdığı namazın ardından Kilis Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.


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Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı Şehit Topçu Uzman Çavuş Cirnooğlu, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı Roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cirnooğlu için tören düzenlendi Roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cirnooğlu için tören düzenlendi
Kaynak: DHA

Hudut Karakolu, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit uzman çavuş, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit uzman çavuş, Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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