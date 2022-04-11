Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü - Son Dakika
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Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

11.04.2022 12:10
Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Şanlıurfa Yeni Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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