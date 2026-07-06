Nesli tehlike altındaki sırtlan sıcaktan öldü

Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ölü bulundu.

Karaköprü ilçesi Akziyaret Mahallesi'nde ağaçlarda aşılama çalışması yapan bir işçi, boş arazide hareketsiz halde yatan çizgili sırtlanı fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde sırtlanın ölümünde son günlerde etkisini artıran yüksek hava sıcaklıklarının etkili olmuş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA