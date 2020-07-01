Santa Harabeleri'nde 'kaçak kazı' tehlikesi - Son Dakika

Santa Harabeleri'nde 'kaçak kazı' tehlikesi

Santa Harabeleri'nde 'kaçak kazı' tehlikesiGÜMÜŞHANE'nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alan ve 'Gökyüzüne yakın saklı kent' olarak da bilinen arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri yapılan kaçak define kazıları ile tahrip ediliyor, bakımsızlıktan kaplanan otlarla görsel güzelliğini kaybediyor.

Santa Harabeleri'nde 'kaçak kazı' tehlikesi

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GÜMÜŞHANE'nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alan ve 'Gökyüzüne yakın saklı kent' olarak da bilinen arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri yapılan kaçak define kazıları ile tahrip ediliyor, bakımsızlıktan kaplanan otlarla görsel güzelliğini kaybediyor. Ziyaretçiler, tarihi yapıların korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyor. Kentin Dumanlı köyü sınırlarında yer alan, geçmişi Ortaçağ'a kadar uzanan, 'Gökyüzüne yakın saklı kent' olarak da bilinen arkeolojik doğal sit alanı Santa Harabeleri, taştan inşa edilen tek katlı yapılarla ve kiliselerden oluşuyor. Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındıran ve bugüne kadar ayakta kalan yapılar, son yıllarda kaçak define kazırları ile tahrip ediliyor, bakımsızlıktan kaplanan otlarla görsel güzelliğini kaybediyor. Ziyaretçiler, yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran yapıların korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyor.

'BİR TARİHİ KAYBEDİYORUZ'

Santa Harabelerini gezen Ali Koç, tarihi yapıların korunması gerektiğini belirterek "Tarihi kalıntıları yıkmanın ne faydası olur? İnsanlar burada nasıl bir şey bulabiliriz düşüncesiyle define arıyorlar. Gerçek hazine zaten burası. Bu gerçeği anlatmak lazım. Buradaki doğallığı yaşatmamız lazım. Her gün bir taşın düşmesiyle biz bu tarihi kaybediyoruz" diye konuştu.

'DAHA ÇOK YIKMAYI SEVİYORUZ?

Mehmet Şen de "Böyle tarihi bir yerin bu şekilde kötü vaziyette görülmesi insanları üzüyor. Tarihi yerleri korumak gerekiyor. Biz daha çok yıkmayı seviyoruz. Yapılanı korumayı sevmiyoruz. Yıkıp bırakıp gidiyoruz. Define sevdası yüzünden böyle tarihi mekanlarımızı hep yıkıyorlar" dedi.

SANTA HARABELERİ

Doğu Karadeniz'deki Rum-Pontus Devleti'nin kültürel mirası olan Santa Harabeleri'nin, 17'nci yüzyılda inşa edildiği biliniyor. Rumlar'ın bölgeden 1923 yılında göç etmesiyle kaderine terk edilen harabeler, Gümüşhane'ye 72, Trabzon'a ise 42 kilometre uzaklıkta; Gümüşhane'nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alıyor. Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındıran ve 1999'da arkeolojik doğal sit alanı ilan edilen Santa Harabeleri, 7 mahallede taştan inşa edilen tek katlı konutlardan ve her mahalledeki en az 1 kiliseden oluşuyor. 1700- 1900 yıllarında 5 bine yakın kişinin yaşadığı harabeler, ulaşım zorluğu nedeniyle az sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Santa Harabeleri'nde 'kaçak kazı' tehlikesi - Son Dakika

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