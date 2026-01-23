Şantajcı Emniyet Müdürü Tutuklandı - Son Dakika
Şantajcı Emniyet Müdürü Tutuklandı

Şantajcı Emniyet Müdürü Tutuklandı
23.01.2026 13:16
Ayvalık'ta, kendini emniyet müdürü olarak tanıtan M.E, iş insanlarından şantajla para alırken yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kendisini "emniyet müdürü" olarak tanıtarak iş insanlarına şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2008 yılında emniyet amiri rütbesindeyken ihraç edilen M.E'nin, ilçede faaliyet gösteren iş insanları M.E. ve S.E'ye şantaj yaparak para istediğini tespit etti.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, zanlıyı takibe aldı.

Kendisini halen aktif görevde bir "emniyet müdürü" gibi tanıtan M.E, mağdur iş insanlarından S.E'den seri numaraları önceden alınmış bir miktar para ve altınları teslim aldığı sırada polislerce suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel

