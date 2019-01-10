Son Dakika Haberleri: Sapanca'da Kuvvetli Rüzgar Hasara Yol Açtı

Sapanca'da Kuvvetli Rüzgar Hasara Yol Açtı

1 saat önce

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgar ilçede hasara neden oldu.

Sapanca'da Kuvvetli Rüzgar Hasara Yol Açtı, System.String[]
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgar ilçede hasara neden oldu. Bazı evlerin çatı kaplamalarını uçuran rüzgar, bir serayı da kullanılamaz hale getirdi.

Sapanca'da sabah saatlerinde saatte 42.4 kilometre hızla esen kuvvetli rüzgar hasara yol açtı. Özellikle Sapanca'nın yüksek kesimlerinde rüzgar etkili oldu. Rüstempaşa Mahallesi Serdar Sokak'ta ağaçtan kopan dallar park halindeki aracın üzerine düştü. Kuvayi Milliye Caddesi'nde ise rüzgarın etkisiyle ağaç yola devrildi. Belediye ekipleri yola devrilen ağacı kaldırdı. Hacımercan Mahallesi'nde bulunan solucan gübre üretimi yapan tesise ait sera rüzgar sebebi ile parçalanarak kullanılamaz hale geldi. Bazı evlerin çatı kaplamaları uçtu. Sapanca Belediyesi ekipleri rüzgar nedeniyle hasar gören bölgelerde çalışma yaptı. - Sapancasakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:18 Kaynak: DHA

Sabah, Sapanca, Güncel
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