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Sapanca'da trafik kazası: 5 yaralı

47 dakika önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sapanca'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi Anadolu Otoyolu kavşağında manevra yapan Kemal Baltacı idaresindeki 34 BYF 886 plakalı otomobil, İzmit istikametinden gelen Alkan Akyıldız yönetimindeki 42 CUH 11 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bu sırada otoyoldan ana yola çıkmak için bekleyen Nedim Çelikten (56) kontrolündeki 36 RY 6154 plakalı tıra çarparak durabildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Baltacı ve eşi Lütfiye Baltacı ile minibüste bulunan Yücel ve Yunus Akyıldız ile Cüneyt Çör yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya, Sapanca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:50 Kaynak: AA
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