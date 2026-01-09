Sapanca\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.C. (42) ve Y.B.'nin (35) araçlarında ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 20 gram sentetik bonzai, 1 gram metafetamin, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan bong, 2 adet aseton kutusu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi ile ilgili adli işlem başlatıldı. - SAKARYA