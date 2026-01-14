Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi 8 Santimetre Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi 8 Santimetre Yükseldi

Sapanca Gölü\'nde Su Seviyesi 8 Santimetre Yükseldi
14.01.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, son yağışlarla 28,50 metreye ulaştı. Kuraklıkla mücadelede umut verici.

Sakarya'da etkili olan son yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 8 santimetre yükselerek 28,50 metreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan son kar yağışları Sapanca Gölü havzasına katkı sağladı.

Karların erimesi ve yağışların aralıklarla devam etmesiyle sular dereler aracılığıyla göle ulaştı. Kurumaya yüz tutmuş dere yatakları yeniden hayat buldu ve kıyı kenarındaki belirginleşen çekilmeler ise geri gelmeye başladı.

Uzun zamandır kuraklıkla mücadele eden Sapanca Gölü'nün su seviyesinde son yağışlarla bir haftada 8 santimetrelik artış yaşandı. Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, geçen haftalarda 28,42 metre olan gölün su seviyesi 28,50 metreye çıktı.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için gelişmelerin anlık takip edildiği bildirilen açıklamada, "Mevcut kaynaklarımızı korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaşanan artış vatandaşlarımızda rahatlığa neden olmamalı. Şehrimizin göz bebeğinin geleceği için tasarrufu elden bırakmamalıyız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sapanca Gölü, Hava Durumu, Ekonomi, Sakarya, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi 8 Santimetre Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

16:12
Oktay Saral “Fırsatçılık“ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral "Fırsatçılık" dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:19:46. #7.11#
SON DAKİKA: Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi 8 Santimetre Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.