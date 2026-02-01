Sapanca Gölü'ne 3 Milyon Metreküp Su Takviyesi - Son Dakika
Sapanca Gölü'ne 3 Milyon Metreküp Su Takviyesi

Sapanca Gölü'ne 3 Milyon Metreküp Su Takviyesi
01.02.2026 16:33
Sapanca Gölü'ne 3 ayda 3.24 milyon metreküp su takviyesi yapılacak, kuraklık riski azalacak.

Su seviyesi azalan Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında hayata geçirilen projeyle, göle 3 ayda yaklaşık 3 milyon 240 bin metreküp su takviyesi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nün su seviyesini ve kalitesini korumak için bir projeyi daha hayata geçirdi.

Proje, Akçay Deresi havzasındaki İkramiye ve Fevziye mahallelerinde bulunan su alma yapılarından başlıyor ve Balıkçı HES noktasından sisteme giren su, isale hatlarıyla Hacımercan HES tesisine taşınıyor. Burada türbinleri döndürerek elektrik enerjisi sağlayan su, taşırma sisteminin hayata geçirilmesiyle Sarp Deresi'ne iletilmeye başlandı.

Akçay Deresi'ni besleyen su, hidroelektrik santrallerinden geçerek enerjiye dönüşmesinin ardından Sarp Deresi üzerinden Sapanca Gölü'ne dökülmeye başladı. 3 ay sürecek proje kapsamında göle yaklaşık 3 milyon 240 bin metreküp su takviyesi yapılacak.

Sapanca Gölü'ne alternatif kaynaklardan su takviyesi sağlayan bu sistem, kuraklık riskine karşı önemli bir sigorta görevi görecek ve proje sayesinde Sapanca Gölü'ne günde 36 bin metreküp temiz su girişi sağlanacak.

"Yaklaşık 216 bin abonemizin tüketimine eş değer kazanım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü'nü korumak ve içme su kaynağını geleceğe taşımak için projelerine bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.

Yüksek kesimlerden gelen ve enerjiye dönüştürüldükten sonra Sakarya Nehri'ne iletilen suyun, taşırma sistemi ve gerekli çalışmalar sonucunda Sapanca Gölü ile buluştuğunu anlatan Sakallıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 216 bin abonemizin tüketimine eş değer kazanım ile ciddi oranda tasarruf sağlayacağız. Şehir genelinde sürdürdüğümüz su kayıplarını önleme yatırımlarımız, alternatif yer altı kaynaklarının doğru yönetimi ve Sapanca Gölü'nü besleyecek dere yataklarının debisinin artırılmasına sağladığımız destek ile gölü yarınlara taşıyacak adımlar atıyoruz. Bu kapsamda kuraklık karşısında en önemli önlemlerimizden biri olan projemizi kısa sürede tamamlayarak Sarp Deresi ile Sapanca Gölü'ne ayda yaklaşık 1 milyon 116 bin metreküp su ileteceğiz. Hayata geçirdiğimiz çalışmaların en büyük destekçisi ise vatandaşlarımızın suyu tasarruflu kullanması olacaktır."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sapanca Gölü, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

