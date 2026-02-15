Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar - Son Dakika
Yaşam

Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar

Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
15.02.2026 22:15
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
Haber Videosu

Antalya'daki halde çöpe atılan domates, biber ve patlıcanları bir vatandaş görüntüledi. Vatandaş, "Çöp seviniyor ama millet sevinemiyor." derken, görüntüler tepki çekti.

Antalya'daki toptancı halinde çok sayıda domates, biber ve patlıcan çöpe atıldı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, sapasağlam sebzelerin çöpe atıldığı görüldü.

"ÇÖP SEVİNİYOR AMA MİLLET SEVİNEMİYOR"

Videoyu çeken kişinin "Çöp seviniyor ama millet sevinemiyor" sözleri yaşanan tezatlığı gözler önüne serdi. Marketlerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşlar mutfak alışverişinde zorlanırken, üretim merkezinde ürünlerin israf edilmesi tepkilere neden oldu.

Son Dakika Yaşam Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • oktay sayar oktay sayar:
    dökene , katmerli ceza yazmak gerekli 20 1 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Bir çiftçi zamanında isyan etmişti o gün reisimiz ona güzel cevap verdi biz bunu unutmadık 9 4 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar - Son Dakika
