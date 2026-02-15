Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar

Antalya'daki toptancı halinde çok sayıda domates, biber ve patlıcan çöpe atıldı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, sapasağlam sebzelerin çöpe atıldığı görüldü.

"ÇÖP SEVİNİYOR AMA MİLLET SEVİNEMİYOR"

Videoyu çeken kişinin "Çöp seviniyor ama millet sevinemiyor" sözleri yaşanan tezatlığı gözler önüne serdi. Marketlerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşlar mutfak alışverişinde zorlanırken, üretim merkezinde ürünlerin israf edilmesi tepkilere neden oldu.