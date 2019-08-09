Şaphane Kır Düğün Salonu'na ilave tesis
58 dakika önce
Şaphane Kır Düğün Salonu yanına mescit, tuvalet, mutfak ve çocuk bakım odasının yapımına başlandığı bildirildi.
Şaphane Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:48 Kaynak: İHA
Kır Düğün Salonu yanına mescit, tuvalet, mutfak ve çocuk bakım odasının yapımına başlandığı bildirildi.
Yapılan çalışmaları Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan
ve AK Parti
İlçe Başkanı Murat Çakır yerinde inceledi.
Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, "İlçemize yapımı tamamlanan Kır Düğün Salonu bölgemizde ilk olma özelliğini taşıyor. Bölesine güzel bir eserin ihtiyaçları olan mescit, tuvalet, mutfak ve çocuk bakım odası yapımına başladık. Kısa sürede bu çalışmaları bitirip kıl çadırlı Kır Düğün Salonu tam kapasite olarak hem ilçemize, hemde çevre ilçelerimize hizmet verecek. Şirin ilçemizin sosyal ve kültürel alanlarının çoğalması ve ilçemizde öğrenim gören öğrencilerimizin daha iyi vakit geçirebilmeleri için de çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı. (YD-EFE) - KÜTAHYA
Kırık rögar kapağına basan küçük çocuk, kanalizasyona düştü Güzel model Elizabeth Hurley, havuzda üstsüz poz verdi Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu Son Dakika! Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi