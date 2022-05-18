Saplantılı aşık kurbanı Sinem toprağa verildi - Son Dakika
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Saplantılı aşık kurbanı Sinem toprağa verildi

18.05.2022 09:53

- Saplantılı aşık kurbanı Sinem toprağa verildi Mersin'in Tarsus ilçesinde saplantılı aşığı tarafından öldürülen Sinem Sökmen toprağa verildi.

- Saplantılı aşık kurbanı Sinem toprağa verildi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde saplantılı aşığı tarafından öldürülen Sinem Sökmen toprağa verildi.

Sinem Sökmen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndan sabah alınarak Tarsus'a getirildi. Şehir Mezarlığındaki camide kılınan cenaze namazının ardından Sinem Sökmen'in cenazesi omuzlara alınarak cenaze arabasına konuldu. Sökmen'in cenazesi Tarsus Eshab-ı Kehf Mezarlığında toprağa verildi.

Olay, Öğretmenler Mahallesi'nde bulunan Hal Ardiyeler Bölümü 151 nolu iş yerinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde, nakliye işi yapan Halil Korkmaz adlı kişi, tarım işçisi Sinem Sökmen isimli kadının çalıştığı iş yerine geldi. Halil Korkmaz burada belinden çıkardığı tabancayla Sinem Sökmen'in kafasına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kalabalıktan kaçan Halil Korkmaz, Hal Camisi altında olayda kullanmış olduğu silahla kafasına ateş etti. Yere yığılan Halil Korkmaz hayatını kaybetti.

Halil Korkmaz, 13 Mart 2022 tarihinde Sökmen'i hal içerisinde çalıştığı ardiyede, tehdit ettiği ve ısrarlı takip ettiği için uzaklaştırma cezası aldığı, cezasının 19 Nisan 2022 tarihinde sona erdiği öğrenildi.

Halil Korkmaz'ın daha önceden Sinem Sökmen'e evlenme teklif ettiği, daha sonra kendisinden ayrılmak istemesi üzerine, "ya benim olacaksın ya da başkasına yar etmem ben ölümü göze aldım" şeklinde tehditte bulunduğu ve kendisiyle çektirdiği fotoğrafları yakınlarına göstermekle tehdit ettiği ileri sürüldü.

Saplantılı aşık kurbanı Sinem toprağa verildi
Saplantılı aşık kurbanı Sinem toprağa verildi
Saplantılı aşık kurbanı Sinem toprağa verildi
Saplantılı aşık kurbanı Sinem toprağa verildi
Saplantılı aşık kurbanı Sinem toprağa verildi

YORUMLAR
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EVLENME TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLEN SİNEM, TOPRAĞA VERİLDİ EVLENME TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLEN SİNEM, TOPRAĞA VERİLDİ Evinde ölü bulunan maden işçisi toprağa verildi Evinde ölü bulunan maden işçisi toprağa verildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saplantılı aşık kurbanı Sinem toprağa verildi - Son Dakika


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