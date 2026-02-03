Şara, Kürt Konseyi ile Görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) heyetiyle görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şara başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda ENKS Başkanı Muhammed İsmail ile beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Şara, ENKS heyetiyle yaptığı görüşmede "devletin anayasa çerçevesinde Kürt vatandaşlarının haklarını güvence altına alma taahhüdüne bağlı olduğunu" vurguladı.

ENKS heyeti ise görüşmede, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın imzaladığı 13. Kararneme'yi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, kararnemeyi "hakların güçlendirilmesi, kültürel ve sosyal kimliğin korunması yolunda önemli bir adım" şeklinde değerlendirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 16 Ocak'ta imzaladığı kararnamede, "Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir." ifadelerine yer verilmişti.

Kararnamede, "Haseke ilinde kayıt dışı bırakılan ve Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli kişilere vatandaşlık verileceği" açıklanırken, eğitim ve kültür alanları dahil çeşitli haklar tanınmıştı.