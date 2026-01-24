Sara\'nın Tarihi Golü

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Fatih Karagümrük maçının 31. saniyesinde attığı golle sarı-kırmızılıların Süper Lig tarihinde en hızlı 4. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü atan Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara tarihe geçti. Müsabakanın 31. saniyesinde İlkay Gündoğan'ın topuk pasında topu alan Sara, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 26 yaşındaki futbolcu böylece Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki en erken 4. golünü kaydetti.

Galatasaray'ın lig tarihinde en hızlı golünü Göztepe maçının 18. saniyesinde Vedat İnceefe atmıştı. Mbaye Diagne, Gençlerbirliği mücadelesinin 27. saniyesinde, Younes Belhanda da Yeni Malatyaspor müsabakasının 30. saniyesinde gol sevinci yaşamıştı. - İSTANBUL