Şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

24.10.2020 12:16
Şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı, System.String[]

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi, yaralandı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi, yaralandı.

Kaza, Beyobası mevkisinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Beyhan Aklan idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, şarampole devrildi. Kazada sürücü Beyhan Aklan ile yanındaki polis memuru Sadettin Kaplan ve Burcu Güzel yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

Köyceğiz, Beyobası, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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