Şarampole Devrilmelerini Beton Korkuluklar Engelledi
38 dakika önce
Zonguldak'ta cip ile otomobilin çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kazada, araçların yaklaşık 15 metrelik şarampole devrilmesini beton korkuluklar engelledi.
Zonguldak
'ta cip ile otomobilin çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kazada, araçların yaklaşık 15 metrelik şarampole devrilmesini beton korkuluklar engelledi.
Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi
Kapuz Caddesi'nde, Mesut Ş'nin (35) kullandığı 67 DB 002 plakalı cip ile aynı istikamette seyreden Alihan A. (22) idaresindeki 06 HZM 76 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki araç da kaldırıma çıktı, beton korkuluklara ve trafoya çarparak durabildi.
Araçların yaklaşık 15 metrelik şarampole devrilmesini yol kenarındaki beton korkuluklar önledi.
Kazada, Alihan A. ile aynı araçtaki Bahri K. (19) yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Zonguldak Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle araçların geçişine tek şeritten kontrollü olarak izin verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:46 Kaynak: AA
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