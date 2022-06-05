Saray ilçesinde toplanan kitaplar geri dönüşümde değerlendiriliyor - Son Dakika
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Saray ilçesinde toplanan kitaplar geri dönüşümde değerlendiriliyor

05.06.2022 11:58
Saray ilçesinde toplanan kitaplar geri dönüşümde değerlendiriliyor

Saray ilçesinde toplanan az kullanılmış kitap ve defterler geri dönüşümde değerlendiriliyor.

Saray ilçesinde toplanan az kullanılmış kitap ve defterler geri dönüşümde değerlendiriliyor.

Saray Şehit Nihat Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkçe öğretmeni ve yazar Ahmet Öztürk, de geri dönüşüm kampanyasına destek veriyor.

Eski kitapları geri dönüşüme kazandırmak için kapı kapı dolaşarak velilerden kitap toplayan Öztürk, kampanyaya destek olan anne ve babalara da kaleme aldığı "Sorun Bankası" adlı kitabını hediye ediyor.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, velilerden topladığı az kullanılmış defter ve kitapları okullarında istiflediklerini belirtti.

Geri dönüşüme kazandırmak için toplanan kitapların bazılarını gelecek dönem için öğrencilere dağıttıklarını anlatan Öztürk, "Okumalık kitapları ise bakımını yapıp okul kütüphanesine kazandırıyoruz. Geri kalanları ise geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bütün yıl çalışan, okuyan öğrencilerimiz tatile gitmek üzere. Artık sıra anneler ve babalarda. Bu vesileyle anneler ve babalar için kaleme aldığım 'Sorun Bankası' kitabımı hediye ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saray ilçesinde toplanan kitaplar geri dönüşümde değerlendiriliyor - Son Dakika

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