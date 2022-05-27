Saraybosna'da "Ferhadiye Katliamı" kurbanları anıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın en işlek caddelerinden Ferhadiye'de, 1992'de Sırp mevzilerinden atılan havan topu mermileriyle ekmek kuyruğunda bekleyen 26 sivilin hayatını kaybettiği katliamın yıl dönümünde kurbanları anmak için tören düzenlendi.

Halk arasında "Ferhadiye Katliamı" olarak bilinen ve 26 sivilin ekmek kuyruğundayken hayatını kaybettiği, 108 sivilin yaralandığı olayın 30'uncu yılı nedeniyle katliamın gerçekleştiği alanda düzenlenen anma törenine, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Saraybosna Kanton Meclisi Başkanı Elvedin Okeric, yerel siyasiler, kurban yakınları ve yaralı olarak kurtulan Bosnalılar katıldı.

Okeric, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki savaşta insanların su ve ekmek kuyruğunda, çocukların ise oyun oynadığı sırada "hedefli" şekilde öldürüldüğüne dikkati çekti.

Ferhadiye Katliamı'nda yaralanan Abdulah Mustajbasic, olaydan 30 yıl sonra bile yaşananları hatırlamanın ve konuşmanın zor olduğunu ifade etti.

Mustajbasic, "O gün yaşanan olayda gerçek yüzlerini gösterdiler. Orada masum bir 'dünya' vardı ancak aniden bir patlama oldu. 1 yıl hastanede yattım. Ayağımı kaybettim ve 17 kez ameliyat geçirdim. Yine de yaşıyoruz, yaşamak zorundayız." diye konuştu.

Katliamda ekmek sırasında bekleyen ninesini kaybeden Nedzla Potogija de olay yaşandığında 13 yaşında olduğunu, tüm ailesinin şok geçirdiğini, kendisinin olayın şokuyla ağlayamadığını ancak yıllar sonra neler yaşandığının farkına vardığında ağladığını anlattı.

Saraybosna'nın Ferhadiye Caddesi'nde 27 Mayıs 1992 sabahında Sırp mevzilerinden atılan havan topu, ekmek kuyruğunda bekleyen sivillere isabet etmiş, katliamda 26 sivil hayatını kaybederken, 108 sivil yaralanmıştı.